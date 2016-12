Brexit, Renzi: se non c'è lavoro, Paesi voteranno sempre contro Ue

"L'Unione europea deve pensare a creare occupazione, opportunità e investimenti: se non c'è lavoro, una parte dei Paesi voterà sempre contro l'Europa perché la vedrà sempre come responsabile, anche se in molti casi non è così". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, al termine della riunione del Partito socialista europeo convocato prima del consiglio Ue sulla Brexit.