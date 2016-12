Brexit, Renzi: "L'Ue non è finita ma ora deve svegliarsi"

In una lettera inviata a Il Sole 24 Ore, il presidente del Consiglio ripercorre lo shock di un risultato non previsto per poi rilanciare: "Ci siamo svegliati male, venerdì mattina, la prima reazione è stata 'che impressione!'. Ora proviamo a svegliarci, allora. A svegliarci meglio di venerdì. La vera sfida è quella di aiutare l'Europa a recuperare smalto, energia e ideali, perché alla fine dei conti svegliarsi per l'Europa significa semplicemente tornare se stessa".



Tra austerity e immigrazione - Due i principali problemi citati dal premier: "Le politiche di austerity hanno cancellato l'orizzonte: senza crescita non c'è lavoro; senza investimenti non c'è domani; senza flessibilità non c'è comunità. Quanto all'immigrazione, non può essere senza limiti, è ovvio. Ma nessun muro ci salverà dal mondo che preme fuori dal nostro perimetro. Ecco perché occorre un Migration compact finanziato con strumenti innovativi, che ci porta a investire in Africa, creando le condizioni perché da quelle terre non si parta in massa verso la nuova presunta Terra promessa".