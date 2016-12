Brexit, Renzi: giorno non facile, garantiremo stabilità finanziaria

L'uscita della Gran Bretagna dalla Ue segna "un giorno senza precedenti, non facile. Ma l'Europa ha dimostrato nel corso della sua storia di essere più forte di ogni e qualsiasi difficoltà e l'Italia farà la sua parte nel percorso che oggi si apre". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, aggiungendo: "Sono qui per dirvi che l'Italia farà la sua parte per garantire con ogni mezzo la stabilità finanziaria".