Brexit, Renzi: dopo shock è il momento di reagire e voltare pagina

"Va bene lo shock, ma questo è il momento di reagire e di voltare pagina". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, in un'intervista alla Cnn, prima del vertice dei leader Ue sulla Brexit. "Ora - ha aggiunto - bisogna aprire una nuova stagione di investimenti e non solo di discussioni finanziarie". Secondo il presidente del Consiglio, infatti, "non si può perdere tempo", mercati e cittadini hanno bisogno di risposte e "non possono aspettare".