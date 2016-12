Brexit, Renzi: "Ci sarà accordo"

"Sono abbastanza ottimista: ci sarà un accordo in grado di portare Cameron ad affrontare, e ci auguriamo a vincere, il referendum". Lo ha detto Matteo Renzi arrivando al Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Il premier si è anche soffermato sulla decisione dell'Austria di reintrodurre i controlli alle frontiere: "Non possiamo pensare di chiudere il Brennero, è uno dei passaggi simbolici dell'Europa".