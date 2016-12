Brexit, Renzi alla May: "Legame straordinario con Gb proseguirà"

Renzi: "Ex malo bonum, rilanciare l'Ue" - "E' interesse di tutti avere una time line precisa che agevoli il cammino e dia certezza. Questo vale per chi resta in Ue, il risultato del referendum pone all'Ue una grande questione: come immaginiamo l'Unione europea del futuro perché troppo spesso è sembrata una scommessa del passato. Bisogna cogliere l'opportunità per cercare di rilanciare l'ideale europeo: i latini dicevano ex malo bonum", ha aggiunto il presidente del Consiglio.



"Lavorare insieme su migration compact" - Non solo Brexit. Tanti i temi affrontati durante il bilaterale a Roma. "Abbiamo concordato di lavorare insieme sul migration compact" per dare una risposta complessa all'emergenza migratoria, ha spiegato Renzi.



May: "Brexit non cambia lotta comune al terrore" - Altro punto comune la lotta contro il terrorismo. "I rapporti di sicurezza con tutti gli Stati membri Ue sono fondamentali per tutti noi, tutti dobbiamo affrontare le minacce del terrorismo", ha sottolineato Theresa May.



"Lasciamo l'Ue ma continuiamo essere parte dell'Europa" - "Vogliamo trasformare la Brexit in un successo" e per questo "è fondamentale collaborare con Paesi membri come l'Italia. Lasceremo l'Ue ma continueremo ad essere parte dell'Europa", ha affermato la May.



"Agli italiani in Gb garantirò gli stessi diritti" - "Agli italiani che risiedono in Gran Bretagna - ha assicurato la premier britannica - posso garantire che i loro diritti non verranno toccati e io li garantirò ma non potrò farlo se i cittadini britanni non verranno garantiti allo stesso modo".