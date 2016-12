Brexit, Rajoy: "Sarebbe una catastrofe per l'Unione europea"

Il capo del governo spagnolo Mariano Rajoy ha avvertito che un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea sarebbe la "cosa peggiore" che potrebbe accadere a Bruxelles. "Sarebbe una catastrofe, non solo per la borsa spagnola, ma per tutte le piazze economiche", ha affermato a margine di un incontro per la campagna elettorale a Saragozza. "Sarebbe - ha aggiunto - anche una catastrofe per le economie dei britannici e di tutti gli europei".