Brexit, prossimo round negoziati con Ue rinviato al 25 settembre

La quarta sessione di negoziati sulla Brexit tra Gran Bretagna e Ue è stata rinviata al 25 settembre nel tentativo di uscire dall'impasse che sta mettendo a rischio l'intesa. Lo rende noto il governo di Londra. "Entrambe le parti hanno fissato la data dopo discussioni tra gli alti funzionari in riconoscimento del fatto che più tempo per i colloqui - si legge in una nota - avrebbe offerto ai negoziatori la flessibilità per fare progressi".