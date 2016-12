Brexit, primo ministro Francia: "Con Renzi uniti per avvenire Ue"

Con un tweet nella notte, il primo ministro francese, Manuel Valls, rinsalda il legame tra Roma e Parigi a pochi giorni dal voto sulla Brexit: "Con Matteo Renzi, Francia e Italia sono unite e determinate ad agire insieme per l'avvenire dell'Europa". Lunedì Renzi incontrerà Francois Hollande e Angela Merkel in un vertice già considerato cruciale per il futuro dell'Unione dopo l'addio della Gran Bretagna.