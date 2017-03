Brexit,premier May: non è momento per referendum indipendenza Scozia

"Ora non è il momento" per il referendum sull'indipendenza della Scozia. Lo ha dichiarato la premier britannica Theresa May riferendosi alla proposta della premier scozzese Nicola Sturgeon di tenere una consultazione popolare in Scozia tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. "In questo momento dobbiamo lavorare insieme", ha aggiunto May in una intervista alla Bbc.