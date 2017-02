Brexit: premier Irlanda evoca referendum unificazione isola

Il premier irlandese Enda Kenny ha evocato da Bruxelles, seppure in forma ipotetica, un possibile referendum per l'unificazione dell'Irlanda e per l'adesione alla Repubblica di Dublino dell'Irlanda del Nord ora sotto sovranità britannica. Kenny ha ricordato come l'accordo di pace del "Venerdì Santo garantisca questa opportunità" a patto che la maggioranza della popolazione dell'Ulster lo chieda.