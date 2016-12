Brexit, Pier Carlo Padoan: "Per l'Italia non esiste alcun problema specifico"

Nel caso in cui la Brexit si concretizzi i rischi per l'economia italiana sono gli stessi che riguardano la maggior parte degli altri Paesi Ue. E' quanto assicura il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan dopo la conclusione del workshop del Consiglio Italia-Usa, presieduto da Sergio Marchionne. "Non ci sono problemi specifici per noi - spiega -, non c'è un piano. I governi sono coscienti che questo referendum può cambiare molto lo scenario".

"Ue è in un momento di difficoltà" - "L'Europa - ha affermato Padoan - è in un momento di difficoltà, deve dimostrare di essere qualcosa di utile per i cittadini europei. I populismi rispecchiano un disagio diffuso tra i cittadini che vogliono più crescita, più lavoro, più benessere. I cittadini hanno ragione, sta alla classe politica europea dimostrare che l'Europa è parte della soluzione".



"Le Banche Centrali hanno un piano" - Il ministro dell'Economia ha poi aggiunto che "le Banche Centrali hanno il compito di occuparsi della stabilità finanziaria dei mercati, quindi hanno un piano per questo. I governi hanno il compito di lavorare per un rafforzamento dell'integrazione europea, con la Gran Bretagna come spero o anche nel caso in cui non ci sia".