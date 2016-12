Brexit, per la Bbc vince il "leave": Gran Bretagna fuori dall'Europa

Quando in Gran Bretagna mancano ormai solo poche circoscrizioni da scrutinare, secondo la proiezione della Bbc la vittoria al referendum è per la Brexit. Il "leave" è infatti al 52%, con quasi un milione di voti di vantaggio. Farage canta vittoria: "E' l'independence day", e chiede al premier David Cameron di "dimettersi immediatamente". Borse nel panico: l'Asia in negativo, i futures sul Ftse-100 di Londra crollano a -6%.