Brexit, per i Lord "Londra può uscire da Ue senza pagare" ma Bruxelles frena

Secondo il dossier, Bruxelles non avrebbe alcuna chance di recuperare il denaro poiché il governo britannico si troverebbe in una posizione forte. Tuttavia l'assenza di un accordo non garantirebbe al governo di Theresa May un accesso a condizioni favorevoli per le impresa britanniche al mercato Ue, argomentano i pari. Secondo indiscrezioni stampa il conto della Brexit per Londra potrebbe arrivare appunto a 60 miliardi di euro.



La questione degli oneri finanziari che la Gran Bretagna dovrà comunque assumere uscendo dall'Unione è uno dei punti caldi del negoziato che partirà a breve, dopo che il governo di Londra avrà invocato formalmente l'articolo 50, secondo el sue promesse entro fine mese. Andrà stabilito tra l'altro se e fino a che punto i contributi già concordati al budget Ue andranno onorati, se e come Londra continuerà a finanziare programmi Ue come l' Erasmus, se la Gran Bretagna è disposta a pagare per conservare in via transitoria l'accesso al mercato unico europeo.



Secondo la commissione le voci di esborsi da decine di miliardi sono "largamente speculative" e potrebbe non esserci nulla da pagare. "Pur in presenza di interpretazioni diverse, concludiamo che se non c'è accordo, tutta la legislazione Ue, comprese le norme sui contributi finanziari in essere, non avrà più validità e la Gran Bretagna non avrà alcun obbligo di versare contributi" scrive la commissione. "Ciò non sarebbe auspicabile per gli altri Paesi Ue che dovrebbero ripianare il buco nel bilancio creato dall'uscita dei Londra senza transizione. Danneggerebbe inoltre le prospettive di accordi amichevoli su altre questioni. Tuttavia la possibilità che la Gran Bretagna esca dal negoziato senza obblighi finanziari fornisce un importante contesto" scrivono i Lord.



Bruxelles: "Gb dovrà onorare gli impegni finanziari" - Da Bruxelles però arriva un altolà. "Durante la sua appartenenza all'Ue, la Gran Bretagna ha assunto, e assumerà, impegni finanziari. Dovranno essere onorati in pieno. Questo sarà un elemento essenziale dei negoziati per una separazione ordinata". Così un portavoce della Commissione europea ribadisce la posizione dell'esecutivo comunitario, dopo la pubblicazione di uno studio del comitato finanziario della Camera dei Lord secondo il quale il Regno Unito potrebbe uscire dall'Ue nel 2019 "senza spendere un soldo".