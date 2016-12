Brexit, per easyJet voci di "asilo" in un altro Paese Ue La società smentisce: "Restiamo a casa nostra"

Secondo alcuni media britannici per i vertici dell'azienda la mossa sarebbe necessaria per "continuare a volare in Europa” come avvenuto finora. Troppo presto per conoscere il nome del Paese in cui sarebbe stata richiesta la nuova licenza: lo Stato in questione dovrebbe rilasciare un certificato di operatore aereo a easyJet, per consentire il trasferimento della sede della compagnia low cost.