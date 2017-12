Brexit,partito unionista NordIrlanda:Paese non sarà in mercato unico

Il governo britannico non accetterà per l'Irlanda del Nord un allineamento post Brexit alla normativa europea che prevede una permanenza del Paese nel mercato unico e nell'unione doganale. La soluzione garantirebbe i confini aperti alle merci con Dublino, ma rischia di creare una barriera con il resto del Regno. Lo ha detto alla Bbc una fonte del Dup, il partito unionista nordirlandese il cui sostegno è necessario al governo di Theresa May.