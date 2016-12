Brexit: parlamentari laburisti votano la sfiducia al leader Corbyn

L'81% dei parlamentari laburisti britannici ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del loro leader, Jeremy Corbyn (172 voti favorevoli e 40 contrari). "Non mi dimetterò in un periodo così critico per il nostro Paese", ha fatto però sapere il politico inglese. Il voto espresso dai laburisti non è vincolante e l'allontanamento di Corbyn deve essere ancora approvato dai membri del partito.