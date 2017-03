Brexit, parlamentari Gb chiedono di garantire diritti cittadini Ue

Un gruppo di parlamentari britannici ha chiesto al primo ministro Theresa May di assicurare "immediatamente" e "unilateralmente" i diritti dei cittadini Ue residenti in Gran Bretagna, senza aspettare di ottenere la reciprocità per i britannici espatriati. La commissione per l'uscita dall'Ue ritiene "inammissibile" che gli europei che vivono nel Paese debbano aspettare la fine dei due anni di negoziati Londra-Bruxelles per conoscere il proprio status.