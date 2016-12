Brexit, papa Francesco: accettare la volontà del popolo britannico

L'uscita britannica dall'Unione europea "è la volontà espressa dal popolo" che "richiede una grande responsabilità" per il bene sia del popolo del Regno Unito che per la convivenza del popolo europeo. Lo ha detto Papa Francesco sul volo verso l'Armenia. "E' stata la volontà espressa dal popolo - ha detto Francesco al sito Vatican Insider - e questo chiede a tutti noi una grande responsabilità per garantire il bene del popolo del Regno Unito".