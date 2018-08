Brexit, Panasonic sposterà la sede europea ad Amsterdam

Panasonic sposterà la sua sede europea da Londra ad Amsterdam per evitare potenziali noie fiscali dovute all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, decisa con il voto sulla Brexit. Lo ha affermato l'amministratore delegato in Europa dell'azienda giapponese, Laurent Abadie, spiegando che Panasonic potrebbe comunque considerare la sede inglese come "paradiso fiscale" se dovesse abbassare le imposte sui profitti delle imprese.