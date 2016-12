Brexit, Padoan: temo effetto domino

Pier Carlo Padoan teme un effetto domino in caso di Brexit. "Lo stiamo già vedendo con i partiti anti-europeisti che guadagnano un sacco di appoggio, a cominciare dalla Francia", ha detto il ministro dell'Economia, spiegando di essere preoccupato soprattutto delle forti pressioni su Parigi per lasciare l'Unione europea in vista delle presidenziali del 2017.