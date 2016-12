Brexit, Padoan: "Problema degli inglesi ma decidano subito che fare"

"La Brexit è soprattutto un problema degli inglesi, decidessero cosa vogliono fare. Hanno votato per uscire dall'Ue (gli inglesi, non gli scozzesi) ma sta a loro attivare il processo. Trovo poco gradevole che viviamo questa fase di sospensione". Lo afferma il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "Il resto dell'Europa continua ad andare avanti", dice indicando come priorità il sostegno a crescita e lavoro e risposte alla crisi dei rifugiati.