Brexit, ok alla mozione pro unione doganale: battuto il governo May

La Camera dei Comuni britannica ha approvato una mozione non vincolante che auspica una forma di "efficace unione doganale" fra Regno Unito e Ue anche per il dopo Brexit. La mozione, proposta dai banchi dell'opposizione laburista, è passata per acclamazione, con il consenso di una pattuglia di conservatori dissidenti, malgrado l'opposizione del governo Tory di Theresa May. L'esecutivo si è alla fine astenuto, evitando una conta.