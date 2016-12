Brexit, Obama: "Serve piano ordinato e trasparente"

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha raccomandato a Regno Unito ed Europa di "respirare" e sviluppare un piano "ordinato e trasparente" di uscita del Paese dall'Ue, come deciso nel referendum del 23 giugno. Il "principale messaggio" per il premier britannico David Cameron e per la cancelliera Angela Merkel è che il processo di uscita va "fatto bene". "Le conseguenze immediate non mi preoccupano", ha aggiunto.