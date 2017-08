Brexit, nuovo ciclo di negoziati in programma lunedì a Bruxelles

Un nuovo ciclo di negoziati sulla Brexit è in programma lunedì a Bruxelles, come ha annunciato Londra. Il ministro britannico della Brexit, David Davis, sarà ricevuto dal capo negoziatore dell'Unione Europea, Michel Barnier. L'incontro sarà quindi seguito da una riunione dei coordinatori e dei gruppi di lavoro. Altri meeting sono inoltre in programma fino a giovedì, giorno in cui si svolgeranno una sessione plenaria e una conferenza stampa.