Brexit, Nigel Farage: "Questa Europa è senza futuro"

"Sappiate che è un'Unione che non ha futuro, qualsiasi sia il risultato noi abbiamo motivo di festeggiare perché il panorama politico è cambiato". Lo afferma il leader di Ukip Nigel Farage parlando dopo la chiusura delle urne del referendum su Brexit e ringraziando "ogni singolo cittadino". "Posso dire che stiamo vincendo la guerra, l'euroscetticismo non era neanche preso in considerazione mentre stasera siamo quasi a metà o forse la supereremo".