Brexit, nelle prime 5 contee su oltre 300 il "leave" è in vantaggio

Il fronte del "leave" è in vantaggio dopo 5 circoscrizioni scrutinate su 382 totali. Secondo i dati del Financial Times gli euroscettici sono al 50,5% contro il 49,5% del "remain". Intanto, mentre continua lo spoglio delle schede sulla Brexit, la sterlina è in flessione sul dollaro: la divisa britannica viaggia ora a 1,4315 dollari dopo che aveva superato quota 1,50 sui primi opinion poll favorevoli all'Europa.