Brexit, ministro inglese: Gran Bretagna non si fa ricattare dall'Ue

"La Gran Bretagna non intende farsi ricattare dall'Ue sul conto da pagare per la Brexit". E' la dura replica del ministro del Commercio Estero di Londra, Liam Fox, ai toni da fumata nera registrati al termine dell'ultimo round negoziale di Bruxelles. "Non possiamo essere ricattati a pagare un prezzo come prima condizione", ha aggiunto Fox.