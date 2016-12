Brexit, ministro Davis:lavoratori non temano nulla, saranno protetti

Dopo l'uscita dall'Unione europea i lavoratori britannici non dovranno temere nulla perché "saranno protetti". Lo ha detto al quotidiano Telegraph il ministro per la Brexit David Davis. "A chi sta tentando di spaventare i lavoratori britannici affermando che 'i diritti verranno minati', io dico con fermezza e in modo inequivocabile che questo non accadrà", ha sottolineato.