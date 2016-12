Brexit: ministero Interno conferma impennata crimini d'odio

Impennata dei cosiddetti crimini d'odio in Gran Bretagna sull'onda della campagna referendaria per la Brexit di giugno. Lo confermano i dati del ministero dell'Interno indicando un +41% delle denunce di attacchi o intimidazioni a sfondo etnico, religioso, sessuale e di altro genere registrate in Inghilterra e Galles negli ultimi mesi censiti. In cifra assoluta si è passati dai 3.886 episodi denunciati nel luglio del 2015 ai 5.468 del 2016.