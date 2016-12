Brexit, Merkel: se britannici fuori, perderanno tutti vantaggi Ue

La cancelliera tedesca Angela Merkel torna a esortare i britannici a restare nell'Ue, spiegando come la decisione di uscirne comporterebbe la perdita di tutti i benefici passati e futuri. "Alcuni giorni fa ho già spiegato cosa significherebbe uscire, e cioè che tutto ciò che è legato al mercato comune e ai benefici reciprochi tra Gran Bretagna e Stati membri europei non sarebbero più disponibili per la Gran Bretagna", ha detto infatti la Merkel.