Brexit, Merkel: Londra chiarisca i rapporti che vuole avere con l'Ue

"Londra dovrebbe essere chiara in merito al tipo di relazione che vuole instaurare con l'Unione europea prima di dare il via ai colloqui per dare seguito alla Brexit, con l'uscita dall'Ue". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, intervenendo in conferenza stampa congiunta con la premier britannica Theresa May, in visita a Berlino.