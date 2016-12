Brexit, Merkel: "Inutile aspettare troppo per uscita Gb dalla Ue"

Anche se ritiene che Londra abbia bisogno "di un certo periodo di tempo" per far partire formalmente l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, Angela Merkel pensa che "una lunga fase di sospensione" non sia negli interessi di nessuno. La cancelliera tedesca, però, non ha voluto dire se sia accettabile aspettare fino ad ottobre, come ha suggerito il premier britannico David Cameron.