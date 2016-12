Brexit, Merkel: compromesso equo

L'accordo di rinegoziazione dell'adesione della Gran Bretagna all'Unione Europea è un "compromesso equo". Lo ha affermato il cancelliere tedesco, Angela Merkel. "E' un compromesso equo che per noi non è stato semplice, in ogni aspetto", ha detto Merkel in conferenza stampa dopo due giorni di vertice, "Non penso che abbiamo concesso troppo alla Gran Bretagna".