Brexit, media: "Gb pronta a pagare fino a 40 mld alla Ue" | Ma arrivano smentite

Londra, finora, non ha mai fornito una stima sulla cifra che sarebbe disposta a pagare. Secondo il Sunday Telegraph, i funzionari inglesi avrebbero riferito di una possibile offerta intorno ai 30 miliardi di euro in tre anni, a patto però l'intesa sia accompagnata da un accordo commerciale. Una cifra che però potrebbe arrivare fino a 40 miliardi nel corso di una negoziazione su cui comunque - riporta il giornale citando le sue fonti - ancora non c'è un accordo unanime tra gli addetti ai lavori.



Ma una fonte Gb nega - Non sono "per niente corrette" le voci di stampa secondo cui il Regno Unito sarebbe disposto a pagare all'Ue un "conto del divorzio" per la Brexit fino a 40 miliardi di euro. Lo ha detto una fonte autorevole del governo britannico, aggiungendo di non "avere idea" sulla provenienza dell'ipotesi avanzata dal Sunday Telegraph. Mentre Downing Street si è rifiutata di fare qualsiasi commento ufficiale in proposito, sottolineando che i negoziati con l'Ue sono in corso. Il governo di Londra in passato aveva affermato di voler trovare un "accordo giusto" con Bruxelles rispetto ai suoi "diritti e obblighi come stato membro uscente" dall'Unione.