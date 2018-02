Brexit, media Gb: Soros appoggia "piano segreto" contro uscita

L'investitore e filantropo miliardario George Soros appoggerebbe un "piano segreto" per contrastare la Brexit ed evitare così l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Lo rivela il quotidiano britannico The Telegraph in un articolo pubblicato in esclusiva. Soros appoggia il gruppo "Best for Britain", che pianifica per questo mese una campagna pubblicitaria a livello nazionale volta ad ottenere un secondo referendum sulla Brexit.