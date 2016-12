Brexit, May: rispettiamo Alta Corte, ma ci sono basi per ricorso

Il governo britannico rispetta l'indipendenza dei giudici e il verdetto dell'Alta Corte che impone un voto parlamentare per avviare la Brexit, ma ritiene di avere valide ragioni per un ricorso. Lo ha detto la premier britannica Theresa May, sottolineando che il governo ritene di avere "forti argomenti legali" da opporre al verdetto emesso giovedì dall'Alta Corte.