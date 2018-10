Brexit, May replica alle accuse di Johnson: "Mi ha fatto arrabbiare"

"Un bello show, ma su un paio di cose mi ha fatto arrabbiare": così la premier britannica Theresa May ha replicato all'ex ministro degli Esteri Boris Johnson, che ha definito "una truffa" il suo piano per la Brexit. La May ha contestato Johnson soprattutto sul dossier Irlanda del Nord, accusandolo di "fare a pezzi le garanzie per i nordirlandesi" e ribadendo che il proprio piano "è l'unico" in grado di assicurare che l'Ulster "resti nel Regno".