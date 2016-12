Brexit, May pronta a procedere senza l'assenso del Parlamento

La prima ministra britannica Theresa May è pronta a mettere in moto il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea anche senza il voto della Camera dei Comuni. Lo affermano fonti a lei vicine, citate dall'Independent, secondo le quali la May avrebbe il sostegno degli avvocati del governo di Londra. Nei suoi poteri esecutivi, infatti, potrebbe notificare a Bruxelles che il Regno Unito si appellerà all'articolo 50 del Trattato di Lisbona.