Brexit, May: non aspetteremo le elezioni tedesche per uscire da Ue

La Gran Bretagna non aspetterà le elezioni tedesche del settembre 2017 per attuare l'articolo 50, con il quale si apre il processo di Brexit. Lo ha annunciato la prima ministra Theresa May al Sunday Times. May ha comunque escluso la possibilità di elezioni anticipate che, ha spiegato, porterebbero "instabilità". Domenica la premier interverrà al Congresso del Partito conservatore e annuncerà l'abrogazione dell'European Communities Act del 1972.