Brexit, May: nessun compromesso che non sia nell'interesse del Paese

Theresa May rifiuterà di accettare compromessi sul suo piano per la Brexit almeno che non siano nell'interesse nazionale: lo ha sottolineato la stessa premier britannica. Il piano è quello concordato dal Gabinetto di Londra il 6 luglio a Chequers e che prevede una uscita "soft" dall'Ue. May ha inoltre sottolineato che non "cederà" alle richieste di un secondo referendum sull'accordo che verrà raggiunto con Bruxelles.