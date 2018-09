Brexit, May: "Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo"

Theresa May

Nei negoziati tra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit "siamo in una situazione di impasse". Lo ha affermato la premier britannica Theresa May in una dichiarazione rilasciata all'indomani del vertice Ue di Salisburgo. "Per Londra nessun accordo è meglio di un cattivo accordo", ha spiegato la May aggiungendo che la risposta dell'Unione europea ai piani britannici sulla Brexit "non è accettabile".