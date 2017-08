Brexit, May: libera circolazione cittadini cesserà nel marzo 2019

La libera circolazione dei cittadini Ue nel Regno Unito finirà nel marzo 2019. Lo ha detto il portavoce della premier britannica Theresa May. "Sarebbe sbagliato pensare che il libero movimento continui come è stato finora", ha detto ancora il portavoce della May.

Theresa May avrebbe già definito alcuni dettagli, comprese le proposte relative ai diritti post Brexit per i cittadini Ue. La scorsa settimana il ministro delle Finanze britannico, Philip Hammond, aveva detto che non ci sarebbero dovuti essere cambiamenti immediati alle regole sull'immigrazione all'uscita di Londra dal blocco. Dopo alcune dichiarazioni contraddittorie degli ultimi giorni sui piani del governo di Londra per la Brexit, il portavoce di May ha affermato che la posizione dell'esecutivo sul divorzio dall'Ue resta quella definita a gennaio dalla premier.



Una proposta avanzata in precedenza dal ministro degli Interni, Amber Rudd, prevedeva invece un periodo transitorio di tre anni dopo la conclusione delle trattative sulla Brexit in cui la libera circolazione sarebbe rimasta sostanzialmente in vigore. Ma dopo le forti critiche di un altro ministro, il titolare al Commercio internazionale Liam Fox, che ha pubblicamente affermato di essere stato tenuto allo scuro sulla proposta della Rudd, è arrivata la dichiarazione chiarificatrice di Downing Street.