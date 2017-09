Brexit, May il 22 settembre a Firenze terrà discorso su negoziati

Il primo ministro britannico Theresa May si recherà in Italia per tenere un discorso a Firenze il prossimo 22 settembre. L'intervento sarà un'opportunità per fornire un aggiornamento sullo stato dei negoziati per la Brexit. Il primo ministro, afferma una nota dell'ambasciata Gb, sottolineerà inoltre il desiderio del governo britannico di stringere una partnership profonda e speciale con l'Unione europea dopo l'uscita del Regno Unito dall'Ue.