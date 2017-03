Brexit, May: Gb lascia Unione europea secondo la volontà del popolo

"La Gran Bretagna si avvia a lasciare l'Ue secondo la volontà del popolo". Lo ha detto alla Camera dei Comuni la premier Theresa May, confermando la consegna della lettera di notifica dell'Articolo 50 a Donald Tusk "pochi minuti fa". "I giorni migliori sono davanti a noi, dopo la Brexit", ha aggiunto la May. "Non si torna indietro: il Regno Unito non lascia l'Europa. Ora più che mai il mondo ha bisogno dei valori democratici dell'Europa".