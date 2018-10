Brexit, May ai deputati: "Dovete rispettare il referendum"

In un discorso alla Camera dei Comuni Theresa May ha invitato tutti i deputati a votare a favore dell'accordo di uscita dall'Unione europea che il suo governo confida di poter portare in aula nei prossimi mesi. "E' nostro dovere rispettare il risultato del referendum del 2016 sulla Brexit", ha affermato la premier britannica, sottolineando che "il popolo è stato chiamato a scegliere se restare nell'Ue o uscire e ha scelto di uscire".