Brexit, May: "Accordo su cittadini Ue si può fare rapidamente"

C'è la "volontà" da parte di Londra e Bruxelles di assicurare i diritti dei cittadini Ue nel Regno Unito e un accordo può essere raggiunto in tempi rapidi già all'inizio dei negoziati sulla Brexit. Lo ha detto la premier britannica Theresa May in un'intervista alla Bbc, ribadendo che questo deve comunque avvenire in base ad un principio di reciprocità che preveda le stesse garanzie per i britannici che si sono trasferiti nei Paesi dell'Unione.