Brexit, maggioranza scozzesi per indipendenza ma la Sturgeon frena

Dopo la vittoria del "Leave" al referendum sulla Brexit, il 52% degli scozzesi chiede di separarsi da Londra. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato subito dopo l'esito del voto e a poco meno di due anni dal referendum in cui vinsero i "no" alla separazione. "Il Regno Unito del 2014 non esiste più - dichiara la leader scozzese Nicola Sturgeon -. L'indipendenza non è però il mio primo obiettivo. Lo è la difesa degli interessi della Scozia".