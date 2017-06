Brexit, Macron a May: "Porta resta aperta fino a fine negoziati"

Una retromarcia sulla Brexit? "Fino a che il negoziato non sarà finito, la porta resta sempre aperta. Ma la decisione è stata presa dal popolo sovrano britannico e per questo va rispettata". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo aver incontrato a Parigi la premier inglese, Theresa May. "Voglio che il negoziato sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue e sulle nostre relazioni future - ha aggiunto Macron - cominci al più presto".