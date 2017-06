Brexit, lunedì il primo round negoziale tra Ue e Gb a Bruxelles

Si terrà lunedì il primo round negoziale tra Unione europea e Gran Bretagna per la Brexit. E' quanto si legge in una nota congiunta del dipartimento britannico per l'uscita dall'Europa e della Commissione europea: "Il capo negoziatore della Commissione, Michel Barnier, ed il segretario di Stato per l'uscita dall'Ue, David Davis, hanno concordato di lanciare lunedì 19 giugno il negoziato per l'Articolo 50".